В аптеках обнаружены средства для похудения с психотропными веществами

В Запорожской области возбуждено 5 уголовных дел по фактам продажи в аптеках средств для похудения, содержащих психотропные вещества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, уголовные дела были возбуждены по результатам проверки соблюдения требований Закона "О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и злоупотребления ими", которая проводилась сотрудниками органов прокуратуры региона в том числе на предприятиях, работающих в медицинской сфере.

"Сетями аптек области реализовывались средства для похудения "LI DA" и "DA LI", в состав которых входят психотропные вещества. По фактам реализации этих препаратов органами прокуратуры области возбуждено 5 уголовных дел", - сообщили в пресс-службе.

По данным прокуратуры Запорожской области, продажа препаратов "LI DA" и "DA LI" квалифицирована как совершение преступлений, предусмотренных статьей 320 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров). В качестве наказания данная статья предусматривает штраф до 70 необлагаемых минимумов доходов граждан, лишение свободы на срок от 3 до 5 лет и запрет на занятие опеределенной деятельностью на срок до 3 лет.