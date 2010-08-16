Львовские коммерсанты ввезли военный вертолет контрабандой

Во Львове СБУ раскрыла факт контрабандного перемещения в Украину вертолета военного назначения, стоимость которого была занижена более чем вдвое.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ во Львовской области, установлено, что в адрес львовской коммерческой структуры через Ильичевский морской порт из Соединенных Штатов Америки ввезен вертолет, который в сопроводительных документах заявлен как пассажирский. Для таможенного оформления машины таможенникам были поданы документы, согласно с которыми стоимость геликоптера составляла 1 млн. 30 тыс. грн.

Проверяя законность внешнеэкономической операции, сотрудники СБУ привлекли специалистов Торгово-промышленной палаты и Министерства обороны Украины, которые сделали заключение, что указанное авиасудно является военным вертолетом марки “Messerschmitt” разведывательного назначения, стоимость которого без учета обязательных таможенных платежей превышает 2 млн. 800 тыс. грн.

Учитывая то, что для таможенного оформления вертолета были предоставлены документы, содержащие неправдивые сведения о наименовании и фактической стоимости товара, по данному факту Управлением СБУ во Львовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины (контрабанда).