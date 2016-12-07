"Люди теряли сознание от горя": в разных уголках Украины похоронили трех жертв стрельбы в Княжичах (фоторепортаж, видео)

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, отдать последнюю дань уважения молодым ребятам пришли не только родные, друзья, товарищи по службе, но и просто неравнодушные люди.

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Офицера КОРДа хоронили в небольшом селе Иква Тернопольской области. Мужчину там помнят, как ответственного, серьезного и настойчивого – образцового гражданина и патриота своего государства, пишет ТСН.uа.

Как отмечается, Валецкиq переехал в Киев после окончания вуза, сам был родом из династии правоохранителей. В 31 год дослужился до звания майора и возглавил отдел управления корпуса оперативного действия. Несколько ротаций был в АТО. Трагедия в Княжичах забрала хорошего сына и любящего отца двух маленьких детей. Люди винят руководство, которое отдавало приказ и не проинструктировало надлежащим образом исполнителей перед выездом.

С сотрудником управления оперативной службы Киева Маницей прощались в столице: от горя люди даже теряли сознание на похоронах. Во время спецоперации 27-летний правоохранитель был одним из руководителей группы, которая охотилась на банду воров. С молодым полицейским прощались родители, жена и 4-летний сын. Погибшего с почестями похоронили на центральной аллее Лесного кладбища города.

25-летнего Рудько в последний путь провожали в родном селе Коболчин на Буковине. На похороны пришло около тысячи человек. Молодой человек успел проработать в органах всего три года. Друзья и сослуживцы вспоминают его, как отважного человека, который в любых конфликтах всегда помогал найти взаимопонимание. То, что произошло в Княжичах – подкосило жену. Она на третьем месяце беременности попала в больницу.

Как сообщал УНИАН, по данным ГПУ, 4 декабря в с. Княжичи Броварского района Киевской области сотрудники Корпуса оперативно-внезапной действия (КОРД) Нацполиции, находясь на службе, применили автоматическое оружие в отношении сотрудников Броварского отдела полиции охраны, которые вместе с двумя работниками Управления оперативной службы Главного управления Национальной полиции в г. Киев, тоже находясь на службе, применили автоматическое оружие в ответ.

В результате стрельбы погибли 5 сотрудников полиции. Уголовное производство открыто по п. 1 ч. 2 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины.