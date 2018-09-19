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Пес Фарт оказался нефартовым для контрабандистов: в "Борисполе" он нашел чемодан с кокаином (фото)

11:13, 19 сентября 2018
Общество
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Пограничники нашли наркотик в чемодане \ фейсбук Oleh Slobodyan

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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, партия кокаина задержана вчера вечером во время проверки багажа, следовавшего транзитом из Варшавы в Тель-Авив.

На чемодан среагировал служебный пес \ фейсбук Oleh Slobodyan

«В ходе проверки на один из чемоданов пассажиров сработала служебная собака Фарт. Во время детального осмотра чемодана была обнаружена двойная стенка, где было спрятано пять пакетов с 5,4 кг белого порошка, предварительно - кокаина», - говорится в сообщении.

Обнаруженное вещество отправили на дополнительную проверку.

Партия &quot;затянула&quot; на 5 кг \ фейсбук Oleh Slobodyan

По данному факту проинформирована Национальная полиция и подготовлено сообщение о возбуждении уголовного дела по ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, перевозка или пересылка наркотических средств».

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Теги: #Борисполь#кокаин#чемодан