Пес Фарт оказался нефартовым для контрабандистов: в "Борисполе" он нашел чемодан с кокаином (фото)
В аэропорту «Борисполь» во время проверки багажа пограничники обнаружили более 5 кг кокаина.
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Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, партия кокаина задержана вчера вечером во время проверки багажа, следовавшего транзитом из Варшавы в Тель-Авив.
«В ходе проверки на один из чемоданов пассажиров сработала служебная собака Фарт. Во время детального осмотра чемодана была обнаружена двойная стенка, где было спрятано пять пакетов с 5,4 кг белого порошка, предварительно - кокаина», - говорится в сообщении.
Обнаруженное вещество отправили на дополнительную проверку.
По данному факту проинформирована Национальная полиция и подготовлено сообщение о возбуждении уголовного дела по ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, перевозка или пересылка наркотических средств».