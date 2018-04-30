Столпотворение и драки: украинские заробитчане штурмуют границу перед майскими праздниками (видео)

В попытке успеть домой к праздникам люди простаивают в очередях на границе не менее 4-5 часов.

Перед майскими праздниками на украинской границе наблюдается настоящее столпотворение из украинских заробитчан. Люди возвращаются в страну через пропускные пункты из стран Евросоюза, устраивая на границе драки.

Об этом пишет "Страна.юа".

Напряженность возникла после того, как люди простояли в очереди, совершенно не двигаясь несколько часов.

В частности, сотни людей простаивают в очереди на пропускном пункте Шегини-Медика.

"Сотни людей застряли но границе с Польшей на пешем переходе в пропускном пункте Шегини-Медика. После 4-5 часов стояния в очереди перед польским контрольно-пропускным пунктом, еще большая очередь людей ждет их перед украинским", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее пограничники задержали мужчину, который спрятал в носках 25 тысяч евро. 56-летний украинец пытался перевезти их, избегая декларирования.