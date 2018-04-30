В Африку на пластиковых бочках: на Одесщине задержали норвежца при необычной попытке пересечь границу (фото)

Нарушитель, по его словам, планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны Европейского Союза.

В Одесской области задержан гражданин Норвегии при попытке незаконного пересечения границы по реке Дунай при помощи пластиковых бочек.

Как сообщили УНИАН в Южном региональном управлении Государственной пограничной службе Украины, 29 апреля пограничники Измаильского отряда задержали гражданина Норвегии при попытке незаконно пересечь государственную границу.

«О появлении неизвестного на берегу реки Дунай информацию получил участковый инспектор пограничной службы. Немедленно на проверку выехал пограничный наряд, который задержал иностранца. Интересно, что границу он пытался пересечь с помощью двух пластиковых бочек», - отметили в управлении.

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Нарушитель, с его слов, планировал попасть в Африку через Румынию и другие страны Европейского Союза.

В ходе проверки документов также выяснилось, что он превысил сроки пребывания на территории Украины. Кроме того, пограничники обнаружили у нарушителя 128 таблеток с наркосодержащим веществом, средства в сумме более 14 тыс. гривен, 6 гаджетов и 6 единиц бижутерии.

За попытку незаконного пересечения государственной границы и нарушение правил пребывания на территории Украины на норвежца составлены процессуальные документы. Дальнейшую его судьбу решит суд.