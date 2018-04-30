"Непреодолимый вал для врага": Турчинов поздравил украинских пограничников с профессиональным праздником

Секретарь СНБО заверил, что госграница станет непреодолимым европейским валом для врага.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов поздравил пограничников с профессиональным праздником - Днем пограничника.

Приветствие обнародовано пресс-службой СНБО Украины.

«В этом году отмечается 100-летие со дня создания Отдельного корпуса пограничной охраны - предшественника Государственной пограничной службы Украины. Воины Отдельного корпуса пограничной охраны защищали границы Украинского государства, контролировали перемещение лиц, противодействовали незаконному перемещению товаров, задерживали дезертиров и криминальных элементов, заложив основы работы современных пограничников», - отметил Турчинов.

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Он отметил, что сегодня с украинской границы начинается граница цивилизованной Европы. «Вы - стражи переднего края обороны Украины, героически и самоотверженно выполняете свой конституционный долг, защищаете суверенитет и территориальную целостность, защищаете покой наших граждан. Искренняя благодарность вам за безупречное выполнение воинского долга, стойкость, достоинство, патриотизм! Низкий поклон воинам-пограничникам, которые погибли, защищая родную землю», - отметил секретарь СНБО.

«Мы приложим все усилия, чтобы государственная граница стал непреодолимым европейским валом для врага - надежно защищенным и технически оборудованным. Значительным шагом в этом направлении стало введение биометрического контроля, благодаря чему значительно улучшилась ситуация с безопасностью в стране, существенно усложнился доступ в Украину российских шпионов, диверсантов и провокаторов», - добавил Турчинов.

Он пожелал пограничникам мужества, терпения, выносливости и крепкого здоровья.