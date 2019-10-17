Дагестанец в маске Джокера ворвался в школу с топором и угрожал детям

«Джокер» требовал, чтобы в учебном заведении выключили музыку.

В селе Уллуая (Дагестан, РФ) в местную школу ворвался мужчина в маске Джокера, вооруженный ножом и топором.

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Как сообщает Telegram-канал Mash, в учебном заведении в это время проходил "День здоровья". Преступник с оружием проник в помещение и потребовал выключить музыку, потому что она «мешала спать его ребенку».

Мужчину задержала полиция, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, премьера фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли вызвала всплеск популярности вымышленного персонажа на порносайтах.