Дагестанец в маске Джокера ворвался в школу с топором и угрожал детям
17:56, 17 октября 2019Русский міръ
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«Джокер» требовал, чтобы в учебном заведении выключили музыку.
В российском Дагестане "Джокер" угрожал школьникам / Иллюстрация, кадр из фильма "Джокер", Фото: YouTube
В селе Уллуая (Дагестан, РФ) в местную школу ворвался мужчина в маске Джокера, вооруженный ножом и топором.
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Как сообщает Telegram-канал Mash, в учебном заведении в это время проходил "День здоровья". Преступник с оружием проник в помещение и потребовал выключить музыку, потому что она «мешала спать его ребенку».
Мужчину задержала полиция, решается вопрос об открытии уголовного дела.
Напомним, премьера фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли вызвала всплеск популярности вымышленного персонажа на порносайтах.
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