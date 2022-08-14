Не выливайте кислое молоко - это прекрасная основа для выпечки и теста.

Молоко - уникальный продукт, который после скисания становится только полезнее. Прокисшее молоко содержит много полезных бактерий и делает выпечку нежной и воздушной. Опытные хозяйки знают, что этот продукт - идеальная основа для пышного теста.

Пышные оладьи из кислого молока

Кислое молоко - 250 мл.

Яйца - 1 шт.

Пшеничная мука - 200 г.

Подсолнечное масло - 2 стол.л.

Сахар - 2 стол.л.

Соль - 0.5 чайн.л.

Свежие дрожжи - 20 г.

Растительное масло - 4 стол. л. в тесто + 100 г для жарки.

Яйца и кислое молоко заранее достать из холодильника и нагреть до комнатной температуры. В большую миску влить молоко, всыпать дрожжи и одну ложку сахара. Размешать и оставить на 15 минут на солнце или возле включенной плиты. Смесь должна подняться.

Добавить к смеси муку, соль и остальной сахар. Влить масло и вбить яйцо. Перемешать тесто и оставить на 2 часа. Оно должно подняться в 4 раза. На сковороде разогреть растительное масло. На горячую сковороду ложкой выложить оладьи и жарить по 2 минуты с каждой стороны.

Тонкие блинчики на кислом молоке

Пшеничная мука - 150 г.

Кислое молоко - 400 мл.

Сахар - 1 чайн.л.

Соль - 0.5 чайн.л.

Сода пищевая - щепотка.

Куриные яйца - 2 шт.

Растительное масло - 4 стол.л.

Вода - 50 мл.

Чтобы тесто получилось удачным, все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Муку просеять несколько раз. Добавить к муке сахар, соль, щепотку соды.

Яйца разбить в отдельную миску и слегка взбить. К яйцам добавить молоко и половину масла. В муке сделать углубление и влить яично-молочную смесь. Перемешать тесто до однородности - оно должно быть густым. Разбавить тесто водой и оставить на 15 минут.

Сковороду разогреть и смазать растительным маслом. Выпечь блины с двух сторон по 2-3 минуты. Смазывать сковороду маслом, если блинчики начинают пригорать.

Тесто на пирожки из кислого молоко

Кислое молоко - 500 мл.

Соль - 1 чайн.л.

Сахар - 1 стол.л.

Сода пищевая - щепотка.

Сухие дрожжи - 1 стол.л.

Пшеничная мука - 800 г.

Подсолнечное масло - 2 стол.л.

В кислое молоко добавить соду, сахар, соль и дрожжи. Постепенно всыпать и вмешать муку в тесто. Сначала замесить тесто ложкой, а потом руками. В конце добавить масло и ещё раз замесить. Тесто оставить подходить на 30 минут. Обмять тесто и разделить на одинаковые части. После этого можно лепить пирожки.

Печенье на кислом молоке

Мука - 600 г.

Кислое молоко - 200 мл.

Манка - 1 стак.

Сливочное масло - 140 г.

Куриные яйца - 3 шт.

Сахар - 160 г.

Сода пищевая - 1 чайн.л.

Соль по вкусу.

Манку залить кислым молоком и оставить на 30 минут для набухания. В отдельной миске взбить яйца с сахаром. В яичную смесь добавить манку и мягкое сливочное масло. Перемешать смесь. Добавить соль и соду и ещё раз замесить.

Муку просеять к остальным ингредиентам и замесить тесто, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Тесто оставить на 30 минут. Затем раскатать тесто в тонкий пласт. Посыпать тесто сахаром и ещё раз раскатать, чтобы вдавить сахар в тесто. Вырезать печенье формочками. Выложить на противень с пергаментом и выпекать 15-20 минут при 180°.

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