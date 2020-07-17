Сладко-ароматное варенье из черешни: рецепты ягодного лакомство на зиму

Варенье из черешни получается очень вкусной заготовкой.

Очень вкусное и ароматное варенье, приготовленное из черешни, – от такого просто сложно отказаться в холодный зимний вечер. Особенно хорошо оно сочитается с ароматным чаем.

К тому же сладкое, насыщенного вкуса варенье будет хорошим наполнением для пирожков, рогаликов, пирожных и другой домашней выпечки.

Быстрое варенье из красной черешни

Черешня - 2 кг

Сахар - 500 г

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Ягоды черешни перебрать и помыть. Засыпать сахаром и оставить немного постоять, чтобы черешня пустила сок.

Положить на огонь, довести до кипения, снимать пену.

Уваривать варенье на маленьком огне до нужной консистенции. Готовое варенье разложить по предварительно простерилизованным банкам и закатать на зиму.

Варенье из белой черешни с лимоном

Черешня белая - 0,5 кг

Сахар - 0,5 кг

Лимон - 0,5 шт.

Коньяк - 50 мл

Вода - 100 мл

Ягоды помыть и обсушить. Аккуратно удалить из черешни косточки, чтобы ягода осталась максимально целой.

Положить ягоды в миску и сбрызнуть коньяком. Оставить на 1 час.

Приготовление сахарного сиропа. В небольшой кастрюльке залить сахар водой, поставить на огонь, довести до кипения и прокипятить на слабом огне 5 минут. В кипящий сироп добавить черешню, проварить 1 минуту и снять с огня. Оставить на 1 сутки.

Отправить варенье на огонь, довести до кипения, добавить нарезанный ломтиками лимон, и варить 5 минут. Снова оставить на 1 сутки.

Через сутки положить варенью на огонь снова. Проварить 15 минут на небольшом огне. Тем временем подготовить стерилизованные банки.

Разлить готовое черешневое варенье сразу по чистым банкам. Закрутить или закатать горячими крышками и укутать в одеяла до полного остывания.

Варенье из желтой черешни с орехами

Черешня - 1 кг

Лимон - 1 шт.

Сахар - 1 кг

Вода - 250 мл

Грецкие орехи - 200 г

Корица (по желанию) - 0,5 ч. л.

Черешню вымыть, немного подсушить, вынуть косточки. В каждую ягодку вложить часть ядра грецкого ореха. Можно так, чтобы часть ореха была видна.

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Воду вылить в кастрюлю, добавить сахарный песок и сварить сироп. Дать ему покипеть около 3-5 минут. Снять сироп с огня, добавить черешню, перемешать и дать сиропу полностью остыть.

Положить на небольшой огонь, довести до кипения, прокипятить 10 минут. Снять с огня, дать полностью остыть.

Добавить лимонную цедру (и корицу), положить на небольшой огонь, довести до кипения, прокипятить 10 минут и сразу разложить по стерилизованных банках.

Варенье готово к употреблению через 2-3 дня.

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