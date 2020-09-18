Первый заместитель председателя Рады подчеркивает, что "это не тот подход и не то рациональное использование времени, государственных бюджетных ресурсов и просто внимания зрителей, которые должна демонстрировать Верховная Рада".

Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук выразил недовольство тем, что в пятницу в конце пленарного заседания в сессионном зале остается не более 20 народных депутатов.

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Как передает корреспондент УНИАН, перед закрытием сегодняшнего заседания он сказал: "С грустью уже которую неделю подряд в пятницу смотрю на этот зал".

По словам Стефанчука, "это не тот подход и не то рациональное использование времени, государственных бюджетных ресурсов и просто внимания зрителей, которые должна демонстрировать Верховная Рада".

"Чрезвычайно обидно, что максимум 10-20 народных депутатов считают необходимым послушать, какие проблемы сегодня реально есть", - сказал Стефанчук (УНИАН: по пятницам в конце заседания рассматривается раздел "Разное", когда народные депутаты могут выступать с любым вопросом).

Он обратился к народным депутатам, которые небезразличны и "каждую пятницу находятся здесь (в сессионном зале - УНИАН) и затем вместе маленькой компанией машут фотографу для того, чтобы их сфотографировали, что они находятся в этом месте (по пятницам сложилась традиция, когда небольшое количество депутатов, остающихся в зале, фотографируются возле трибуны - УНИАН)".

Стефанчук подчеркнул необходимость внесения изменений в Регламент ВР в части "Разное".

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Автор: Надя Пришляк