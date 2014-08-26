Почему Путин пошел ва-банк

Вызов, который президент РФ Владимир Путин бросил Западу, в первую очередь, отразился на самой России. Теперь произойдет либо быстрый распад Российской «империи», либо советскоолигархическая консервация страны.

Когда в марте текущего года экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон сравнила действия президента России Владимира Путина по отношению к Украине в связи с захватом Крыма, с действиями Адольфа Гитлера, она несколько преувеличила роль Путина в истории. Так как Гитлер в своих агрессивных действиях до начала Второй мировой войны был намного порядочнее хозяина Кремля, ибо действовал открыто, вводя свои войска в соседние государства под лозунгом защиты немецкого этнического меньшинства. Даже бывшая советская власть вводила свои войска в Будапешт (1956 г.) и в Прагу (1968 г.) открыто, как союзник и член договора Варшавского пакта, под лозунгом защиты коммунистических идеалов в социалистическом лагере.

Путин же, как отпрыск советской кэгэбистской коварной школы, выдавал российских военных на территории украинской автономии за бандформирования, прикупившие спецодежду и современное вооружение в модных супермаркетах. Какими идеалами он руководствовался, посягая на суверенное и братское государство?

Путин осознал, что события на киевском Майдане неумолимо ведут Украину к сотрудничеству со странами ЕС и НАТО. Его же могло устроить только кардинально иное развитие событий: Украина, с олигархическим руководством бездарного Януковича, должна была стать в путинском Евразийском Союзе очередным сателлитом Кремля. И, как Армения, выполнять роль буферной зоны относительно Запада в очередной холодной войне.

Действительно, действия сепаратистов в Верховном Совете АР Крым, в частности, голосование за присоединение украинской автономии к РФ на уровне ее субъекта, в нарушение законов и Конституции Украины, полностью повторяют действия армянских сепаратистов Нагорного Карабаха в 1990 году, которые голосовали за отделение от суверенного государства Азербайджан и присоединение к Армении.

Двойная политика США, стран ЕС и России относительно агрессора – Армении, политическое, экономическое и вооруженное поощрение на протяжении 20 лет, действия, не заостряющие внимание на четырех резких резолюциях СБ ООН от 1991 года, позволили России разыграть очередную скрытую карту сепаратистских действий. Но уже в Украине.

Путин пошел ва-банк и поставил на карту судьбу собственной страны. На кону сегодня либо возрождение советского, но, в отличие от сталинского, олигархического Евразийского союза с коррумпированной властью, либо распад имперской России на новые суверенные государства. Об успешности первого варианта развития событий может свидетельствовать хотя бы пятидневная война с Грузией в 2008 году. Еще тогда Путин продемонстрировал свои «аппетиты» и колониальную политику России к странам ее окружения.

Впрочем, теряя здравость мышления на уровне мирового игрока, сегодня Путин подставил под экономический удар клан своего олигархического окружения, которое только на Крыме потеряло десятки миллиардов долларов. А такие вещи не прощаются даже «покровителю».

Как бы там ни было, украинский кризис – лишь последствие отсутствия законодательной статьи на уровне Устава ООН о правах наций, национальных и этнических меньшинств на самоопределение, которую следовало принять десятки лет назад. Это, в том числе, «способствует зарождению» новых «государств» (Нагорного Карабаха, Приднестровья, Косово, Южной Осетии), превращающихся в постоянные криминогенные очаги, которые подогреваются некоторыми крупными геополитическими игроками в угоду собственным интересам.

В марте разрешение кризиса в Украине мирным путем виделось в проведении всеукраинского референдума по волнующим страну вопросам. Такой референдум все еще необходим, но, на сегодняшний день, его нужно отложить до лучших времен. Тем не менее, подспорьем для народа Украины, который поднялся на борьбу за суверенитет и территориальную целостность страны против исторического «старшего брата» - путинской России, могло бы стать изменение Устава ООН.

Райис Гасанлы, Дания, Копенгаген,

доцент, преподавал в институтах Баку и Москвы, работал в Аденском университете