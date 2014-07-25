Украина может стать военным союзником США уже в ближайшие дни - Маломуж

Об этом бывший руководитель внешней разведки СБУ Николай Маломуж сообщил на круглом столе "Восток+Запад", организованном агентством УНИАН и ТСН.

"Как раз в период, когда мы проводим все операции, думаю, что эта помощь уже будет поступать, включительно с военной техникой. Она немножко позже пойдет", - заявил Маломуж.

Он, ссылаясь на собственные источники в Вашингтоне, отметил, что и Сенат, и Конгресс поддерживают это решение, и его могут принять уже в ближайшие дни.

Этот статус даст возможность Украине получить от США расширенное финансирование на закупку и аренду военной техники и оборонных комплексов, право на поставки военной техники и вооружения во время войны.

Читайте такжеУкраина, Молдова и Грузия получат статус союзников США без членства в НАТО - СМИ

Также Украина получит право на участие в некоторых контрактах по закупке системы обороны США.

По словам генерала, статус привилегированного партнера США - не члена НАТО имеют сейчас 15 стран мира, среди них Афганистан, Аргентина, Южная Корея, Таиланд, Австралия, Австрия и Япония.