СБУ задержала россиянина, который в составе террористической группировки, обстрелял блокпост вблизи Славянска
15:04, 17 июня 2014Политика
0 0
Сотрудники СБ Украины совместно с военнослужащими ВС Украины прекратили террористическую деятельность гражданина РФ, который в составе вооруженной преступной группировки воевал на востоке Украины.
REUTERS
Как сообщает пресс-центр СБУ, 15 июня с.г. Корчагин Николай Викторович, уроженец Рязанской области, вместе со своим сообщником в состоянии алкогольного опьянения обстреляли украинских военных на блок-посту вблизи г. Славянск. В ходе боя один из нападающих был убит, а российский боевик – захвачен. У нападающих изъято автоматическое оружие, пистолет и патроны к ним.Читайте такжеНа Донетчине террористы обстреливали военных из 8 минометов, раненых - более 30
По словам задержанного, он приехал в Славянск в начале мая и был завербован представителем террористической организации «ДНР». За убийство украинских солдат ему предложили тысячу долларов США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter