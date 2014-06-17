СБУ задержала россиянина, который в составе террористической группировки, обстрелял блокпост вблизи Славянска

Как сообщает пресс-центр СБУ, 15 июня с.г. Корчагин Николай Викторович, уроженец Рязанской области, вместе со своим сообщником в состоянии алкогольного опьянения обстреляли украинских военных на блок-посту вблизи г. Славянск. В ходе боя один из нападающих был убит, а российский боевик – захвачен. У нападающих изъято автоматическое оружие, пистолет и патроны к ним.Читайте такжеНа Донетчине террористы обстреливали военных из 8 минометов, раненых - более 30

По словам задержанного, он приехал в Славянск в начале мая и был завербован представителем террористической организации «ДНР». За убийство украинских солдат ему предложили тысячу долларов США.