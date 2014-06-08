В батальон "Донбасс" записалось 10 человек из Президентского полка - Семенченко
17:22, 08 июня 2014Политика
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Сегодня батальон "Донбасс" проводил последний призыв на Майдане.
REUTERS
Об этом на своей странице в Facebook сообщил командир батальона "Донбасс" Семен Семенченко.Читайте такжеБатальон "Донбасс" хочет взять границу "на замок": "Это наша земля, а не Луганда или Донбабве"
"...Все кто на фронт не хочет - берегите здоровье. Водка косит патриотов круче любой пули- особенно на такой жаре. P.s. только что записались переводом 10 человек с Президентского полка. Петр Алексеевич (Порошенко, Президент Украины - Ред.), отпустите хлопцев с нами?", - написал комбат.
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