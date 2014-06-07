Тарута объяснил, почему в ближайшие две недели Порошенко не сможет посетить Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко не приедет в Донецкую область в ближайшие две недели. Такой прогноз сделал председатель Донецкой облгосадминистрации Сергей Тарута в комментарии "ОстроВу".

"Я не знаю, когда Порошенко приедет на Донбасс. Но точно не на следующей неделе и не через две недели. Чтобы приехал Порошенко, необходимо гарантировать ему безопасность. Пока это сделать сложно. Надо сначала закрыть границу", - сказал Тарута.

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Впервые выступая в качестве Президента Украины, Порошенко пообещал Донбассу в ближайшее время приехать с миром.

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"Мы не оставим вас в беде… К вам в ближайшее время я приеду с миром, с твердым намерением не делить украинцев на правильных и неправильных, с уважительным отношением к специфике региона, с перспективой инвестиций…", - заявил он на русском языке.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня в своей речи после церемонии инаугурации Президент Украины Петр Порошенко призвал всех сложить оружие и пообещал амнистию тем, кто не убивал людей и не финансировал террористов на Донбассе.

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Он подчеркнул, что не хочет войны и не жаждет мести: "Хотя перед глазами большие жертвы, принесенные украинским народом. Я хочу мира и добьюсь единства Украины".

Кроме этого, пятый президент Украины пообещал уделить большое внимание Донбассу и призвал его жителей к диалогу. Он также подчеркнул, что всенародные выборы президента поставили жирный крест на разговорах о якобы нелегитимности украинской власти. Он отметил, что этот миф был посеян российской пропагандой и кланом Виктора Януковича, который предал Донбасс и ограбил его еще в большей степени, чем всю страну в целом.