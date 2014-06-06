Боевики на Донбассе удерживают в плену более 200 человек из разных стран - Тарута

Председатель Донецкой областной госадминистрации Сергей Тарута заявил, что боевики террористической организации «Донецкая народная республика» удерживают в заложниках более 200 человек из разных стран.

Об этом Тарута заявил в интервью интернет-изданию "ОстроВ", размещенном на временном сайте Донецкой ОГА.

«От лица властей переговорную группу возглавляет мэр Донецка Александр Лукьянченко. Сегодня переговоры сконцентрированы вокруг освобождения заложников – боевики сейчас незаконно удерживают более 200 человек, граждан различных стран», - сказал Тарута.

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По его словам, сделать шаги вперед в переговорном процессе мешают несколько обстоятельств.

«Первое – это кадровая чехарда среди боевиков и постоянная смена переговорщиков с их стороны. Второе – отсутствие у них ясных политических целей. Эти люди не могут сформулировать фундаментальные вопросы: как и где они видят Донбасс через месяц, год, пять лет», - сказал председатель Донецкой ОГА.

При этом он подчеркнул, что, тем не менее, переговоры будут продолжены.

«Они – единственный путь, другого не существует. Любая война всегда рано или поздно кончается переговорами и миром – это утверждение не требует доказательств. Я очень надеюсь на то, что люди с оружием это тоже понимают. Понимают тщету, надуманность и бессмысленность этого конфликта», - отметил Тарута.