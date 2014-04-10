ПР не будет голосовать в Раде, пока в повестке дня не будет законопроекта об амнистии сепаратистов

Народный депутат от Партии регионов Владимир Бандуров заявил, что его фракция не будет голосовать ни за какие законопроекты, пока в повестку дня не будет включен законопроект об амнистии.

Как передает корреспондент УНИАН, во время своего выступления в парламенте он призвал уважать избирателей юга и востока.

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“Мы как партия, которая представляет интересы наших избирателей, заявляем следующее: пока не будет принят в повестку дня закон об амнистии, наша фракция не голосует ни за один из законопроектов, включенных в повестку дня”, - сказал он.

Также Бандуров заявил о требовании провести в короткие сроки конституционную реформу, которая бы предусматривала максимальную децентрализацию власти и максимально широкую бюджетную автономию для местных советов.

Как сообщал УНИАН, после аннексии Крыма РФ не оставила попыток дестабилизировать ситуацию в Украине.

6-7 апреля в Луганске, Харькове и Донецке агрессивные молодые люди с пророссийскими лозунгами осуществили попытки захватить органы государственной власти. Они требуют «федерализации» Украины и даже – присоединения к России.

В то же время, эти выступления не находят поддержки у местных жителей. Даже по оценкам российских СМИ, 6 апреля в Донецке в пророссийской акции приняли участие около 2 тысяч человек. 7 апреля на митинге в Харькове, где было объявлено о создании «Харьковской народной республики», была около тысячи человек. 8 апреля в Харькове около 200 пророссийских активистов продолжали митинг перед зданием ОГА.

Донецкая ОГА и УСБУ в Луганске – до сих пор в руках сепаратистов.

В то же время, 9 апреля ПР подготовила законопроект об амнистии протестующих на востоке Украины.

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Автор проекта Нестор Шуфрич отметил, что речь идет о законопроекте №4667 “Об устранении негативных последствий, недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, которые имели место во время проведения мирных собраний”. Этот законопроект предусматривает освобождение от преследования и наказания лиц в связи с массовыми акциями протеста на юге и востоке Украины, отметил депутат.

“Этим мы даем возможность тем людям, которые сегодня находятся в зданиях Луганской, Донецкой администраций и здании СБУ Луганской области выйти и не бояться, что их будут преследовать”, - сказал Шуфрич.