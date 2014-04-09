Регионалы подготовили законопроект об амнистии сепаратистов

Лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов заявляет, что ПР подготовила свой законопроект об амнистии протестующих на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время брифинга, говоря о событиях на востоке Украины.

“Мы вчера вели длительные переговоры с властью. Мы договорились о том, что будет подготовлено для того, чтобы люди не пострадали, и для того, чтобы делать соотносительно к тому, что делалось раньше по событиям в Киеве. Мы подготовим соответствующий законопроект об амнистии и предложим власти этот законопроект. Этот законопроект нами подготовлен”, - сказал Ефремов и прибавил, что автором законопроекта является депутат от ПР Нестор Шуфрич.

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В свою очередь Шуфрич отметил, что речь идет о законопроекте №4667 “Об устранении негативных последствий, недопущении преследования и наказания лиц по поводу событий, имевших место во время проведения мирных собраний”. Этот законопроект предусматривает освобождение от преследования и наказания лиц в связи с массовыми акциями протеста на юге и востоке Украины, отметил депутат.

“Этим мы даем возможность тем людям, которые сегодня находятся в зданиях Луганской, Донецкой администраций и здания СБУ Луганской области выйти и не бояться за то, что их будут преследовать”, - сказал Шуфрич.

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Он также отметил, что сегодня необходимо сделать все для того, чтобы потом не пришлось подавать законопроекты для признания участниками боевых действий возможных пострадавших. “Мы должны сегодня сделать все, чтобы никто не пострадал в результате этих конфликтов”, - заявил депутат.