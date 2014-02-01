СБУ задержала двух опозиционеров за подготовку теракта на объекте энергетики
00:31, 01 февраля 2014Политика
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Сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачили и прекратили незаконную деятельность экстремистски-настроенных членов одной из оппозиционных партий, которые планировали совершить террористический акт на объекте национальной энергетической системы Украины
Об этом на пресс-конференции заявил начальник УСБУ в Днепропетровской области Владимир Воропай.
"В ходе обысков, проведенных с санкции Бабушкинского районного суда города Днепропетровска, по месту жительства подозреваемых изъяты: две толовые шашки весом 400 грамм, две гранаты Ф-1, боеприпасы времен Второй мировой войны, и компьютерная техника", - сказал он.
В настоящее время задержаны двое членов этой группы.
По данному факту следователями Управления СБУ в Днепропетровской области открыто уголовное производство по части 1 статьи 14 и части 2 статьи 258 (подготовка к террористическому акту) УК Украины.
Источник Подробности
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