СБУ задержала двух опозиционеров за подготовку теракта на объекте энергетики

Об этом на пресс-конференции заявил начальник УСБУ в Днепропетровской области Владимир Воропай.

"В ходе обысков, проведенных с санкции Бабушкинского районного суда города Днепропетровска, по месту жительства подозреваемых изъяты: две толовые шашки весом 400 грамм, две гранаты Ф-1, боеприпасы времен Второй мировой войны, и компьютерная техника", - сказал он.

В настоящее время задержаны двое членов этой группы.

По данному факту следователями Управления СБУ в Днепропетровской области открыто уголовное производство по части 1 статьи 14 и части 2 статьи 258 (подготовка к террористическому акту) УК Украины.

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