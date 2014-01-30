Булатова распяли и отрезали ухо похитители с русским акцентом - СМИ

Как рассказал сам Булатов, неизвестные били, пытали, отрезали ему ухо и даже распинали - он имеет проколы на руках, передает ТСН.

Лидер Автомайдана не знает, кто его похитил, но заметил, что мужчины разговаривали с русским акцентом.

После длительных истязаний его вывезли и выбросили из машины. Жестоко избитый мужчина шел по селу, стуча во все двери, когда наконец его пустил один из местных жителей. От него Булатов позвонил своим друзьям, которые уже забрали его в Киев.