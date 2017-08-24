Адвокат Дыминского обвинил Авакова и Геращенко во лжи

Адвокат президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского Николай Лысый заявляет, его подзащитный не получал повесток на допрос. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, сообщение советника министра МВД Антона Геращенко в соцсети, опубликованное 22 августа и в котором говорится о том, что Дыминскому была вручена повестка на допрос, "является ложью". "Петр Дыминский не получал повестки на допрос", - написал адвокат.

Читайте такжеОпубликовано видео первых минут после ДТП с участием кортежа владельца ФК "Карпаты"

По словам адвоката, львовский бизнесмен был допрошен следователем в воскресенье, 20 августа, о чем составлен соответствующий протокол.

Также адвокат заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков тоже распространял недостоверную информацию.

"Еще большее недоумение у защиты вызывают слова министра МВД Арсена Авакова, который, очевидно, либо вообще не вникал в суть дела, или сознательно искажает факты с одной, только ему известной целью. Так, 23 августа Аваков обнародовал в своем Facebook такой пост: "Он должен явиться на допрос сегодня..." Опять же, хотелось бы спросить у Арсена Борисовича – кто Вас так дезинформирует и имеете ли Вы доказательства этим словам?", - написал Лысый.

Адвокат убеждает, что Дыминский не бежал в Женеву, а находится там с бизнес-визитом. В Швейцарии он прошел медосмотр у доктора медицины Димитроса Самараса. Врач сделал вывод, что Дыминский "находится в хорошем физическом и психологическом состоянии, и что нет никаких медицинских противопоказаний, которые создавали бы какие-либо конкретные ограничения, касающиеся его деятельности".

"Фактически, медицинская экспертиза не обнаружила никаких следов переломов, вывихов суставов, кровоподтеков, царапин или других телесных повреждений", - заявил Николай Лысый.

Адвокат заявляет, что пока не продемонстрировано никаких видео и никаких доказательств того, что Дыминский находился за рулем машины, которая совершила смертельное ДТП.

Читайте такжеПо делу о смертельном ДТП на Львовщине проведут ДНК-тест для выяснения, был ли за рулем владелец "Карпат" и миллионер Дыминский

"Вместо этого, с целью манипуляции общественным мнением, демонстрируется видео, где Петр Дыминский находится за рулем другого автомобиля той же марки, что подтверждает факт его отсутствия в автомобиле, попавшем в ДТП", - заявил Лысый.

Как сообщал УНИАН, Дыминского вызвали на допрос по делу о смертельном ДТП, но он улетел в Швейцарию.

18 августа во Львовской области в результате ДТП погибла женщина. Было установлено, что водитель автомобиля "Мерседес" совершил столкновение с автомобилем "Опель Астра".

СМИ узнали, что участником ДТП стал автомобиль известного львовского бизнесмена, владельца ФК "Карпаты" и телеканала ZIK Петра Дыминского (Mercedes S 65 AMG с государственными номерами АС0277ВР). Этот автомобиль всегда сопровождает внедорожник охраны, который ездит следом.

Как сообщили очевидцы ДТП, Дыминский закрылся во внедорожнике охраны, зато охранник бизнесмена утверждал, что именно он был за рулем автомобиля "Мерседес". Позже суд арестовал охранника президента ФК "Карпаты" Петра Дыминского Андрея Борща на два месяца по подозрению в причастности смертельного ДТП. Отмечается, что охранника арестовали на два месяца без права внесения залога. Соответствующее решение вынес Галицкий райсуд Львова.