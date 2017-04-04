Путин договорился с Меркель и Олландом усилить сотрудничество по борьбе с терроризмом – Кремль

Германия, Франция и Россия договорились наращивать сотрудничество для борьбы с терроризмом.

Об этом сообщили в пресс-службе Кремля по итогам телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олландом.

«Собеседники отметили важность наращивания сотрудничества в целях противодействия общей для всех государств террористической угрозе, договорились активизировать обмен информацией на этот счет по линии специальных служб», - говорится в сообщении.

Читайте такжеБомбу в метро Петербурга мог взорвать пассажир - СМИ

Также Меркель и Олланд выразили соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга, просили передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщал УНИАН, в Санкт-Петербурге 3 апреля во время отправления поезда метро со станции «Сенная площадь» в направлении станции «Технологический институт» произошел взрыв. Мощность взрывного устройства оценили в 200-300 г в тротиловом эквиваленте. По данным министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, погибли 14 человек, в больницах находятся 49 пострадавших.