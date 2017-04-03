"Все в вагоне уже были настроены на смерть": очевидцы рассказали подробности теракта в метро Санкт-Петербурга

В понедельник, 3 апреля, в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв.

По словам очевидцев, это произошло между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт".

В частности, Андрей Шуршев, который оказался в эпицентре событий, рассказал paperpaper.ru, что услышал хлопок, передает Lenta.ru.

"Я ехал с "Сенной площади" на "Техноложку". Услышал хлопок, почувствовал сильный толчок и запах пороха. В соседнем вагоне погас свет. Поезд не остановился, когда мы доехали до станции и остановились, люди выбирались через разбитые окна, а сотрудники метро уже вытаскивали пострадавших", - пояснил Шуршев.

"Платформа была задымлена, люди были в шоке и в легкой панике", - рассказал очевидец.

Читайте также: В больницы Санкт-Петербурга из-за взрыва в метро доставили 25 человек

Мужчина заметил, что, по его ощущениям, взорвался четвертый или пятый вагон, ближе к концу поезда.

Читайте такжеНа месте взрыва в метро Петербурга обнаружили 12 тел - СМИ

По словам другого очевидца событий, пострадавшие готовились к худшему, передает агентство ТАСС.

"В вагоне все уже были настроены на смерть, если так можно выразиться. После взрыва все ожидали последствий, затем нас вывели, и люди начали помогать друг другу, выводили других, большинство было в крови", - пояснил собеседник агентства.

По словам другого свидетеля, он видел погибших на месте событий, минимум 3-4 человека.

"В последнем вагоне напротив первой двери выбило люк в полу, запахло гарью, повалил дым", - сказала другая собеседница агентства Юлия Вареєва.