Группа депутатов ЕП призвала снять санкции с глав российских спецслужб, озвучила цель

Соответствующее письмо опубликовано на сайте издания The Independent, передает РБК.

По словам депутатов, Россия — благодаря своей позиции в Сирии — "имеет доступ к ценной информации об ИГИЛ". "Мы можем не соглашаться по всем вопросам и вводить болезненные санкции. Но здесь есть цели и интересы, которые требуют от нас преодолеть желание наказывать. Взять, например, Израиль: правительство Беньямина Нетаньяху решило улучшить связи с Россией для усиления национальной безопасности, хотя Москва тесно работает с Ираном, главным и сильным врагом Израиля в регионе", — отмечается в письме.

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При этом в нем указывается, что санкции введены против глав ФСБ и Службы внешней разведки Александра Бортникова и Михаила Фрадкова.

"Как мы можем объяснить, что эти санкции — в наших собственных интересах, интересах европейцев, когда известны возможные последствия, к которым может привести прекращение или ослабление обмена информацией между странами?" — задаются вопросом депутаты. Они подчеркивают, что атаки на Париж и Брюссель "горько напомнили нам о том, что кооперация далека от того, чтобы быть оптимальной". "Если мы продолжим ослаблять кооперацию с Россией в этой области, мы продолжим ставить наших граждан в опасность", — указывается в письме.

"Геоэкономическая война, которая имеет место между Россией и ЕС, не должна больше стоять на пути борьбы с терроризмом", — подчеркивают также депутаты, призывая "возродить сотрудничество в области безопасности".

Ранее председатель представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский заявлял, что основания для введения санкций против России никуда не исчезли.