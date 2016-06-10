Агрессия РФ никуда не исчезла: в ЕС напомнили, в чем заключается суть антироссийских санкций

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Представительства Европейского Союза в Украине Ян Томбинский во время открытой встречи с общественностью на тему «Закладываем фундамент будущего Украины» сегодня в Киеве.

«В чем заключается общая позиция всех стран - членов ЕС? Санкции были введены из-за незаконной аннексии Крыма и агрессии на востоке Украины», - заявил он.

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«Основания, вследствие которых в самом начале было принято решение о введении санкций против России, никуда не исчезли. Решение стран-членов и тех, кто имеет мандат принимать соответствующие решения в Брюсселе во время Совета ЕС в первые дни июля, будет базироваться именно на основаниях (введения) санкций», - добавил Томбинский.