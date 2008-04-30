У Кличко обвинили юристов Черновецкого во лжи

Блок Виталия Кличко предлагает юристам нынешнего мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО не озвучивать заведомо неправдивую информацию относительно судебных решений и не вводить в заблуждение киевлян.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Блока Кличко.

Комментируя заявление адвоката Андрея ФЕДУРА о том, что Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева, в блоке отметили: “Юристам ЧЕРНОВЕЦКОГО стоит пойти на курсы повышения квалификации”.

В Блоке напомнили, что 23 апреля Окружной административный суд г. Киева удовлетворил исковые требования Виталия КЛИЧКО относительно неправомерных действий Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в части нарушения порядка ведения агитации во время избирательной кампании на должность Киевского городского председателя.

25 апреля Апелляционный административный суд оставил в силе решения Окружного административного суда о признании противоправными действий Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО относительно проведения им агитации в помещении Киевской городской государственной администрации, говорится в сообщении.

Учитывая это, Блок Кличко предлагает юристам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не озвучивать заведомо неправдивую информацию относительно судебных решений и не вводить в заблуждение киевлян, и напоминает, что суд установил факт финансирования агитационного мероприятия не из избирательного фонда Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Отдельно, как говорится в сообщении, Блок Кличко заявил А.ФЕДУРУ, что не имеет никакого желания снимать Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с регистрации, а оценку Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ дадут избиратели 25 мая.

Как сообщал УНИАН, В.КЛИЧКО обвиняет Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в использовании административного ресурса в избирательной кампании на должность Киевского городского председателя. Фактом, который заставил В.КЛИЧКО обратиться в суд, стало проведение 15 апреля брифинга Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в помещении КГГА.

Представитель В.КЛИЧКО в суде Валерий КАРПУНЦОВ сообщил, 23 апреля Окружной административный суд признал проведение Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ брифинга 15 апреля в помещении КГГА агитацией, но не удовлетворил ту часть иска В.КЛИЧКО, где указывалось об использовании помещения КГГА для проведения предвыборной агитации. Суд объяснил это тем, что в помещении КГГА находится также территориальная избирательная комиссия.

По словам В.КАРПУНЦОВА, 25 апреля Киевский апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного административного суда о признании противоправными действий Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО относительно проведения им агитации в помещении КГГА.

В свою очередь представитель Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в суде адвокат А.ФЕДУР заявил, что Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы на решение Окружного административного суда города Киева. По словам А.ФЕДУРА, судебная коллегия согласилась с заключением суда первой инстанции об отсутствии доказательств того, что ответчик как Киевский городской председатель совершал какие-либо действия или принимал решения, направленные на привлечение для предвыборной агитации подчиненных, помещения, оборудование и т.п.