Кличко проиграл суд Черновецкому

Киевский апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы кандидатов на должность Киевского городского председателя Виталия КЛИЧКО и Владимира ШПАКОВИЧА на решение Окружного административного суда города Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель нынешнего мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в суде, адвокат Андрей ФЕДУР. Он напомнил, что истцы просили суд признать неправомерными действия Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, который во время брифинга 15 апреля, по их мнению, проводил предвыборную агитацию, используя служебное положение.

По словам А.ФЕДУРА, судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции об отсутствии доказательств того, что ответчик как Киевский городской председатель совершал какие-либо действия или принимал решения, направленные на привлечение для предвыборной агитации подчиненных, помещений, оборудования и тому подобное. «Суд четко указал, что исковые требования в этой части базируются лишь на предположениях истцов», - заметил адвокат.

«Таким образом моя позиция, что Леонид Михайлович ЧЕРНОВЕЦКИЙ как кандидат на должность Киевского городского председателя не допустил никаких правонарушений, не использовал свое служебное положение, уже во второй раз подтвердилась судебным решением», - подчеркнул адвокат.

«Хотя, по большому счету, все подобные процессы инициируются с одной целью – снять ЧЕРНОВЕЦКОГО с регистрации как кандидата на должность городского председателя и депутата Киевсовета, лишить его возможности принимать участие в этих выборах, - заметил А.ФЕДУР. - По-видимому, кто-то имеет предостережения, что не выигрывает выборы у ЧЕРНОВЕЦКОГО, поэтому и использует подобные методы».

Как сообщал УНИАН, В.КЛИЧКО обвиняет Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в использовании административного ресурса в избирательной кампании на должность Киевского городского председателя. По информации Блока Кличко, фактом, который вынудил его обратиться в суд, стало проведение 15 апреля брифинга Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в помещении КГГА.