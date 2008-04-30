Винский сменил ”своего” ответственного за подготовку к Евро-2012

Министерство транспорта и связи утвердило мероприятия по подготовке к Евро–2012. Текст приказа от 23 апреля 2008 г. № 474 размещен на сайте министерства.

Приказом заместитель министра транспорта и связи Игорь УРБАНСКИЙ освобождается от исполнения обязанностей, связанных с подготовкой транспортно-дорожной отрасли и сферы связи к проведению чемпионата Европы по футболу в 2012 году. Вместо него эти обязанности возложены на замминистра транспорта и связи Украины Вадима ГУРЖОСА.

Приказом решено создать при министерстве постоянно действующую Рабочую группу по подготовке транспортно-дорожной отрасли и сферы связи к проведению Евро–2012. Ее председателем назначен В.ГУРЖОС, членами - заместитель председателя Госавиаадминистрации Анатолий КОЛЕСНИК, заместитель председателя “Укравтодора” Николай БЕРЕЗОВСКИЙ и первый заместитель генерального директора “Укрзализныци” Николай ЛУХАНИН.

Кроме того, при министерстве решено создать структурное подразделение в количестве шести лиц по подготовке отрасли к проведению финальной части чемпионата.

“Укрзализныце”, “Укравтодору”, Госавиаадминистрации также поручено создать при ведомствах соответствующие структурные подразделения.

Приказ вступает в силу с 15 мая.