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"Полтысячи законопроектов до конца года": в "Слуге народа" озвучили планы по работе Рады

15:21, 03 сентября 2019
Политика
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В партии настроены на работу в выходные и по ночам / фото УНИАН

Об этом заявил главафракции Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

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По его словам, несколько сотен наработанных законодательных инициатив могут быть проголосованы в течение трех месяцев. Чтобы принять такое большое количество инициатив, отметил Арахамия, придется работать в комитетах и по выходным, и по ночам. После этого во фракции "Слуга народа" надеются сбавить темп принятия законов.

"Они должны это делать... Так должна работать Верховная Рада. Возможно, через 3-4 месяца, когда мы наголосуем те 400 -500 законопроектов, которые наработаны, мы снизим темп. Но сейчас страна не может ждать. Люди ждут от нас быстрых изменений", - заявил Арахамия.

Напомним, сегодня, 3 сентября, Верховная Рада Украины 373 голосами народных депутатов отменила депутатскую неприкосновенность.

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Теги: #Рада#Слуга народа