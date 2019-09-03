Рада отменила депутатскую неприкосновенность

За это решение проголосовали 373 народных депутата.

Верховная Рада Украины отменила депутатскую неприкосновенность.

Как передает корреспондент УНИАН, за президентский закон о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов, № 7203) проголосовали 373 народных депутата из 404, зарегистрированных в сессионном зале.

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От "Слуги народа" "за" были 252 депутата, от "Оппозиционного платформы - За жизнь" - 0, от "Батькивщины" - 23, от "Европейской солидарности" - 24, от "Голоса" - 19, от группы "За будущее "- 22, от внефракционных депутатов - 33.

Против не проголосовал ни один, трое воздержались, 28 не голосовали.

Законом из статьи 80 Конституции Украины изымается норма о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность.

Также предусмотрено исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что народные депутаты "не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщал УНИАН, 19 октября 2017 года Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения два законопроекта о внесении изменений в Конституцию в части отмены депутатской неприкосновенности.

20 сентября 2018 года Верховная Рада приняла постановление о дальнейшей работе над президентским законопроектом о внесении изменений в Конституцию Украины относительно неприкосновенности народных депутатов (№ 7203/П1). Согласно ему, ряд парламентских комитетов должны проработать предложения и поправки к соответствующему законопроекту.

В тот же день депутаты не поддержали проект постановления № 6773/П1, касающийся дальнейшей работы над законопроектом в части отмены депутатской неприкосновенности № 6773, который инициировали более 150 депутатов.

Ночью 30 августа этого года Верховная Рада предварительно одобрила проект закона № 7203. За постановление о предварительном одобрении этого законопроекта проголосовали 363 народных депутата из 393, зарегистрированных в сессионном зале. Против этого решения не проголосовал никто из депутатов, воздержался один.