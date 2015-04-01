Порошенко: Если мы хотим остановить агрессора - нам нужна поддержка миротворцев ООН

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с делегацией бывших лидеров государств, входящих в Совет Международного центра Низами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, во встрече приняли участие президент Румынии (1996-2000) Эмиль Константинеску, президент Республики Молдова (1997-2000) Петр Лучинский, президент Латвии (2007-2011) Валдис Затлерз, президент Украины в 1991-1994 гг. Леонид Кравчук, президент Украины в 2005-2010 гг. Виктор Ющенко, Советник ООН по вопросам посредничества в разрешении конфликтов Антье Герберг, исполнительный секретарь Международного центра Низами Гянджави Ровшан Мурадов.

Читайте такжеПорошенко не видит миротворцев как альтернативу Минскому процессу

Глава государства поблагодарил президентов за их визит в Украину и подчеркнул важность для всего мира солидарности и единства с Украиной в ее борьбе с агрессором.

Президент также отметил, что «Украина делает все возможное, чтобы достичь мира, и ведет борьбу за свободу и демократию всей Европы, принимая на себя львиную долю удара агрессора».

«Если мы хотим остановить агрессора - нам нужна поддержка миротворческой миссии под эгидой ООН», - отметил Порошенко.

Во время встречи состоялся обмен мнениями и поиск путей мирного урегулирования ситуации на Донбассе с привлечением широкого опыта и возможностей всех международных организаций и институтов.

«Никто в Европе не признает аннексию Крыма, а конфликт на Донбассе является войной России против Украины. Я также вижу выход из ситуации только через привлечение международной миротворческой миссии», - сказал бывший президент Латвии Валдис Затлерз. Говоря о санкциях в отношении России, он отметил: «Накануне санкций наша страна боялась, что они негативно повлияют на нашу экономику тоже. Но после того как санкции были введены, наши люди поняли, что нам нужен мир в Европе. И цена этого мира - санкции», - сказал бывший президент Латвии.

Президенты также договорились о том, что санкции против страны-агрессора являются первым и настоящим экзаменом на приверженность ценностям свободы и демократии и что они в условиях отсутствия прогресса в деэскалации на востоке Украины и освобождении Крыма должны быть продолжены и усилены.

Читайте такжеСреди миротворцев на Донбассе не должно быть представителей стран, вовлеченных в конфликт - Бридлав

На встрече также присутствовали министр иностранных дел Украины Павел Климкин, заместитель главы АПУ Валерий Чалый, Уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, народный депутат Украины Ирина Геращенко.

Справка УНИАН. Международный центр Низами Гянджеви является одной из самых влиятельных независимых международных организаций Азербайджана. По инициативе центра в апреле этого года состоится масштабный международный саммит, где одной из главных тем будет обсуждение возможности привлечения международной миротворческой миссии для урегулирования ситуации на Донбассе.