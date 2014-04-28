Евродепутаты выразили поддержку Украине в борьбе с агрессором

Об этом члены делегации Европейского парламента заявили во время встречи с Кандидатом в Президенты Украины, народным депутатом Петром Порошенко.

Во время беседы стороны детально обсудили события на Востоке Украины.

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«Наша делегация приехала выразить полную поддержку Украине. Мы подтверждаем необходимость сохранения целостности Украины , а также пути прогресса на какой стало ваше государство», - заявил председатель группы депутатов Европарламента Ханнес Свобода. По его словам, очень важно сейчас для Украины проведение Президентских выборов. Они должны пройти свободно и честно.

«Очень важно, чтобы этот процесс волеизъявления состоялся в Украине на демократических началах », - подчеркнул Ханнес Свобода.

В свою очередь Петр Порошенко отметил, что встреча проходит на фоне сложных событий на Востоке Украины, которые иначе как терроризм назвать нельзя. Именно во время разговора стало известно о покушении на жизнь городского головы Харькова Геннадия Кернеса и о попытках в препятствовании ведения агитации Михаилу Добкину в Херсоне.

«Все эти действия направлены на срыв выборов в Украине. И этот сценарий выгоден агрессору Украины, который хочет видеть слабым наше государство», - сказал Петр Порошенко. В разговоре с Евродепутатами, он подчеркнул, что готов делать все, чтобы Украина была сильной.

«Мы будем делать все, чтобы Украина была сильной , чтобы мы могли себя защитить. Сделаем все, чтобы президентские выборы состоялись. Наша цель, чтобы они прошли в один тур. Мы очень благодарны нашим партнерам из Европарламента и господину Ханнесу Свободе за очень твердую позицию в поддержке Украины. Мы благодарны за его поддержку недавней Резолюции Европейского парламента», - добавил Петр Порошенко.

По его словам, также во время разговора стороны обсудили вопрос санкций в отношении Российской Федерации. По словам Петра Порошенко, Россия должна ответить на вопрос, что ее войска делают на границе с Украиной и их планы. Он добавил, Украина заинтересована в продолжении переговоров в Женевском формате, однако Российская Федерация должна выполнить ранее достигнутые договоренности.

«Мы уверены, что сегодня объединенным усилиями мы проведем президентские выборы, защитим и обеспечим европейские перспективы для Украины», - добавил Петр Порошенко.