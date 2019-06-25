Россия не поддерживает различные предложения по обмену украинских узников Кремля на россиян – поверенный США

В США заявляют, что в случае встречи Трампа с Путиным на саммите "Большой двадцатки" вопрос освобождения 24 украинских моряков будет на повестке дня.

Временный поверенный в делах Украины Уильям Тейлор подчеркивает, что Россия не поддерживает предложения о разных форматах обмена незаконно удерживаемых в РФ украинцев на россиян, задержанных в Украине за посягательство на территориальную целостность и суверенитет Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тейлор сказал на брифинге в Киеве.

Он рассказал об ожидаемой встреча президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки", которая состоится в конце июня в городе Осака (Япония).

"Если президент Трамп встретится с президентом Путиным в Японии, это станет хорошей возможностью для Трампа поднять вопрос о 24-х украинских моряках, других заключенных, которых Россия незаконно удерживает", - заявил Тейлор.

В этой связи дипломат добавил, что вопрос об удерживаемых Россией украинцах является одной из причин для проведения встречи Трампа с Путиным.

При этом Тейлор считает, что тема политзаключенных и заложников важна для обсуждения между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом РФ.

"Существуют различные предложения относительно вероятного обмена пятерых украинцев на пятерых россиян, десять украинцев на десять россиян, но россияне имеют другую точку зрения. Однако мы очень поддерживаем такого рода шаги по обмену", - подчеркнул Тейлор.

Также он подчеркнул, что Украина должна одновременно на внешнем фронте победить российскую агрессию и на внутреннем - преодолеть коррупцию.

Тейлор напомнил, что в 2006-2009 годах работал послом США в Украине, и назвал первым приоритетом своего возвращения в Украину усилия по прекращению российской агрессии на Донбассе. "И еще одна цель, еще одна битва и борьба, в которой Украина участвует, касается преодоления коррупции и неэффективного управления. Украина должна победить этот вызов", - заявил дипломат и добавил, что Украина должна выиграть обе битвы.

Также он сказал, что оптимистично настроен относительно сотрудничества с Украиной, гражданским обществом в Украине для достижения этой цели.