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МИД Украины убежден, что мировое сообщество продолжит давление на Россию для освобождения моряков (видео)

11:09, 25 июня 2019
Политика
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25 ноября 2018 года оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сегодня истекает срок, когда Россия должна отчитаться перед трибуналом ООН об освобождении 24 украинских моряков и возвращение двух катеров и буксира домой. Месяц назад в Гамбурге приняли решение, которое обязывает Кремль отпустить пленников.

«Кажется, что здесь в Кремле считают решение международных учреждений и организаций не обязательным для Путина и Кремля. На это, собственно, сама Европа подталкивает к такому выводу. Российскую делегацию вернули в ПАСЕ без каких-либо условий. Это при том, что Ассамблея обязывала Россию освободить наших военных, но в МИД Украины убеждены, что мир будет оказывать давление на Россию», - рассказал корреспондент Роман Цимбалюк.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинских кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных арестовали так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца - до конца июля.

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Новость в сюжете: Морская агрессия РФ и захват украинских моряков
Теги: #Россия#МИД Украины#заключенные украинские моряки