МИД Украины убежден, что мировое сообщество продолжит давление на Россию для освобождения моряков (видео)

Сегодня истекает срок, когда Россия должна отчитаться перед трибуналом ООН об освобождении 24 украинских моряков.

Министерство иностранных дел Украины убеждено, что мировое сообщество продолжит давление на Россию для освобождения моряков.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Сегодня истекает срок, когда Россия должна отчитаться перед трибуналом ООН об освобождении 24 украинских моряков и возвращение двух катеров и буксира домой. Месяц назад в Гамбурге приняли решение, которое обязывает Кремль отпустить пленников.

«Кажется, что здесь в Кремле считают решение международных учреждений и организаций не обязательным для Путина и Кремля. На это, собственно, сама Европа подталкивает к такому выводу. Российскую делегацию вернули в ПАСЕ без каких-либо условий. Это при том, что Ассамблея обязывала Россию освободить наших военных, но в МИД Украины убеждены, что мир будет оказывать давление на Россию», - рассказал корреспондент Роман Цимбалюк.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира «Яны Капу» и катерам «Бердянск» и «Никополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинских кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них были ранены. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Всех пленных арестовали так называемым «судом» в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина». 26 января раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово».

17 апреля Лефортовский райсуд Москвы продлил арест всем 24 военнопленным морякам еще на три месяца - до конца июля.