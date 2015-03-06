«Оппозиционный блок» сорвал рассмотрение своего постановления об отмене закона о запрете российских сериалов - Княжицкий

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сообщил автор законопроекта, народный депутат от «Народного фронта» Николай Княжицкий.

В частности, для того, чтобы закон о внесении изменений в некоторые законы Украины о защите информационного телерадиопространства Украины (№1317), которым предусмотрен запрет на трансляцию в Украине российских сериалов, вступил в силу, необходимо, чтобы парламент отказался поддержать постановление депутатов от «Оппозиционного блока» Юрия Бойко и Михаила Папиева об отмене этого законопроекта. За необходимость рассмотрения этого постановления ранее выступал Регламентный комитет парламента.

Княжицкий сообщил об обстоятельствах, в результате которых председатель Верховной Рады Владимир Гройсман не поставил сегодня на рассмотрение депутатов на пленарном заседании указанное постановление Бойко и Папиева.

Читайте такжеРада может отменить закон о запрете российских сериалов - Княжицкий"Связано с тем, что Бойко и Папиев, подавшие постановление, что якобы этот закон принимался с нарушениями, просто убежали из зала, чтобы не докладывать. Это обычный срыв рассмотрения вопросов по стороны «Оппозиционного блока», подло и неконституционно", - подчеркнул Княжицкий.

По его словам, Гройсман обещает вынести на рассмотрение депутатов проект постановления Бойко и Папиева первым вопросом "в следующий вторник, то есть через неделю (17 марта)".

Как сообщал УНИАН, 5 февраля Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины.

Законом в Украине запрещается распространение и публичное демонстрирование фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами РФ, а также фильмов, пропагандирующих (включая представление позитивной информации) деятельность правоохранительных органов, вооруженных сил, других военных или силовых формирований Российской Федерации или их отдельных представителей, и фильмов, сюжет которых прямо или косвенно связан с деятельностью указанных органов или формирований.

19 февраля Княжицкий заявил, что подписание председателем Верховной Рады Гройсманом закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты информационного телерадиопространства Украины (№1317), который предусматривает запрет российских сериалов, затягивается из-за жалобы Бойко и Папиева.

Вчера, 5 марта, Княжицкий сообщил, что закон вступит в силу, если Верховная Рада откажется поддержать постановление Бойко и Папиева об отмене этого законопроекта.