В РФ назначили психиатрическую экспертизу военнопленному командиру украинского судна «Никополь»

По состоянию на 20 марта комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении 23 военнопленных украинских моряков.

Российское следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу военнопленному командиру МБАК «Никополь» Богдану Небылице. Об этом российский адвокат Николай Полозов сообщил в Facebook.

«Военнопленный Богдан Небылица стал 23-м военнопленным украинским моряком, в отношении которого следствие назначило проведение психолого-психиатрической экспертизы», - написал Полозов.

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По его словам, сегодня состоялись следственные действия в отношении Небылицы.

«Следствие произвело ознакомление Богдана и его адвоката Эмиля Курбединова с постановлением о назначении комиссионной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы», - сообщил Полозов.

«Защита возражала против назначения экспертизы по тем основаниям, что нормы международного гуманитарного права, в частности III Женевская конвенция от 12 августа 1949 года «Об обращении с военнопленными», не предусматривают проведение таких действий в отношении военнопленных. Подобное обращение унижает честь и достоинство захваченного в плен военнослужащего», - добавил адвокат.

«Вместе с тем, следствие, несмотря на возражения защиты, имеет твердое намерение провести данную экспертизу. В этой связи защитой заявлено ходатайство о присутствии адвоката при проведении экспертизы в отношении Богдана Небылицы», - отметил Полозов.

Также, по его словам, всего с постановлениями о назначении экспертизы ознакомлены 23 военнопленных украинских моряка.

«Последнее постановление будет представлено следствием для ознакомления военнопленному Михаилу Власюку и его адвокату завтра, 21 марта», - добавил Полозов.