Захваченные РФ украинские моряки могут считаться военнопленными - ООН

Украинские военные моряки, которых Россия захватила возле Керченского пролива, как военнопленные могут находиться под защитой Женевской конвенции, отметили в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека.

24 украинских моряка, которых российские силовики захватили в ноябре 2018 года возле Керченского пролива, могут считаться военнопленными. Об этом сказано в опубликованном Управлением верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) докладе о ситуации в Украине за 16 ноября 2018 года - 15 февраля 2019 года.

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"Члены экипажей украинских судов, задержанные 25 ноября 2018 года властями Российской Федерации в Керченском проливе, могут считаться военнопленными и находящимися под защитой в соответствии с Третьей Женевской конвенцией", – сказано в докладе.

В управлении также подчеркнули, что оккупировавшая Крым Россия до сих пор не предоставила УВКПЧ доступ на полуостров в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН, в том числе о территориальной целостности Украины.

"УВКПЧ продолжает осуществлять наблюдение за ситуацией с правами человека на полуострове с материковой части Украины. Российская Федерация, вопреки международному гуманитарному праву, применимому к оккупирующей державе, продолжает применять свои законы, результатом чего являются тяжкие нарушения прав человека, которые непропорционально сильно влияют на крымских татар", - отметили представители ООН.

Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября 2018 Россия заблокировала проход к Керченскому проливу буксира «Яни Капу» и катерам «Бердянськ» и «Нікополь», которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли огонь на поражение по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информацию о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения. Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым «судом» в Крыму, после чего их отправили в московские СИЗО «Лефортово» и «Матросская тишина».

26 января трех раненых украинских моряков перевели из «Матросской тишины» в «Лефортово». В январе Лефортовский райсуд Москвы продлил сроки арестов захваченным украинским военным до конца апреля.