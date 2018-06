Под Донецком журналист сфотографировал колонну из более 60 военных грузовиков

Об этом он написал в Твиттере и выложил фотографию.

"Большой военный конвой ждет на восточном въезде в Донецк", - написал Шеломовський.

Читайте такжеВблизи Тореза замечена колонна из 8 танков и 7 БТРов боевиковПо его словам, большинство "КамАЗов" в колонне оборудованы пуленепробиваемым стеклом, также в составе колонны замечены "Грады" (на фото изображены грузовики марки "Урал" - ред.).

Испанских журналистов, которые фотографировали колонну, попросили удалить фото.

Huge military convoy is waiting on the eastern entrance to #Donetsk. Armed Kamaz trucks w munitions, Grads, a/a guns pic.twitter.com/STZbxwjksn