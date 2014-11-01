Под Донецком журналист сфотографировал колонну из более 60 военных грузовиков
20:12, 01 ноября 2014Политика
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Журналист Петр Шеломовский зафиксировал на восток от Донецка колонну, состоящую из более 60 военных грузовиков.
Колонна военных грузовиков под Донецком / @shelomovskiy
Об этом он написал в Твиттере и выложил фотографию.
"Большой военный конвой ждет на восточном въезде в Донецк", - написал Шеломовський.
Читайте такжеВблизи Тореза замечена колонна из 8 танков и 7 БТРов боевиковПо его словам, большинство "КамАЗов" в колонне оборудованы пуленепробиваемым стеклом, также в составе колонны замечены "Грады" (на фото изображены грузовики марки "Урал" - ред.).
Испанских журналистов, которые фотографировали колонну, попросили удалить фото.
Huge military convoy is waiting on the eastern entrance to #Donetsk. Armed Kamaz trucks w munitions, Grads, a/a guns pic.twitter.com/STZbxwjksn
- Petr Shelomovskiy (@shelomovskiy) November 1, 2014
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