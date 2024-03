Она не впервые выбирает наряды от украинских дизайнеров.

Известная певица и актриса Дженнифер Лопес показалась в платье от украинского бренда.

Она позировала в белом наряде с фатиновыми элементами от бренда "Lever Couture" на фотосессии к ее новому клипу "This Time Around". Соответствующую фотографию уже успели опубликовать в Instagram как украинская компания, так и сама Лопес.

"Джей Ло в LEVER COUTURE", - подписал украинский бренд.

Интересно, что это платье было представлено еще в 2022 году в коллекции под названием "Leleka" на Токийской Неделе моды.

К слову, этот украинский бренд также выбирают и другие известные звезды, в частности: Милла Йовович, Леди Гага, а недавно актриса Лиа Льюис была в платье от "Lever Couture" на кинопремии "Оскар".

Сама же Джей Ло не впервые появилась в наряде от украинских дизайнеров. Ранее она была в свадебном платье от дизайнера Ивана Фролова в клипе на композицию "Can't Get Enough".

Реакция пользователей

Новый образ Джей Ло активно начали комментировать в сети и делать ей немало комплиментов.

"Красавица"

"Прекрасная женщина"

"Она становится все лучше и лучше"

"Богиня"

"Такая впечатляющая Дженнифер".

Напомним, ранее звезда сериала "Секс и город" показалась в серьгах от украинского бренда.

