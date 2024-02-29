Она получила много комплиментов.

Недавно американская актриса Синтия Никсон, которая известна по сериалу "Секс в большом городе", появилась на публике в серьгах от украинского бренда BEVZA.

Она объединила изысканные украшения с бежевой рубашкой и брюками. Свой полный образ Синтия сняла на видео и опубликовала у себя в Instagram. Подписчики сразу засыпали ее комплиментами.

Позже выяснилось, что 57-летняя актриса собиралась на интервью для утреннего шоу телеканала CBS. Там она рассказывала о своей новой роли в спектакле и выглядела непревзойденно.

Видео дня

Кстати, золотые серьги в форме яйца из коллекции осень 2023/2024, которые выбрала Синтия, стоят 7 435 гривен. Бренд BEVZA выбирает большое количество голливудских звезд, например, актрисы Кэти Холмс и Дакота Джонсон, модель Эмили Ратаковски и другие знаменитости.

Что известно о Синтии Никсон

Синтия Никсон - американская актриса, политик и театральный режиссер. Она является обладательницей многих престижных кинопремий, в частности лауреат двух премий "Эмми" и Гильдии киноактеров США, а еще премии "Тони", "Грэмми" и "Золотой глобус".

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