Актриса призналась, что очень тяжело переживала этот период.

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес вспомнила, как 18 лет назад рассталась с Беном Аффлеком. Знаменитость называет этот период самым тяжелым в своей жизни.

В интервью Зейн Лоу для Apple Music One она рассказала, что ей было очень плохо после разрыва с любимым. В какой-то момент она словила себя на мысли, что это самое большое горе, случившееся в ее жизни.

"Когда мы отменили свадьбу 18 лет назад, это было величайшее горе в моей жизни. Честно говоря, я думала, что умру", - призналась Лопес.

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Она добавила, что даже не подозревала, что они с Аффлеком когда-то снова сойдутся и что Вселенная даст им второй шанс на счастливую совместную жизнь.

По словам актрисы, сейчас они с Беном по-другому относятся друг к другу. Они начали больше ценить то, что имеют.

"Это совсем не то, что было много лет назад. Мы больше ценим друг друга. Получить второй шанс быть рядом с любимым человеком – редкая возможность, и мы не принимаем это как должное", - добавила Лопес.

Джей Ло и Бен Аффлек: история отношений

Более 18 лет назад Джей Ло и Бен Аффлек сообщили о своем романе. У них даже состоялась помолвка, однако до свадьбы так и не дошло. Позже стало известно об их разрыве.

Спустя много лет они вновь начали общаться. Лопес признается, что всегда любила Аффлека, поэтому они решили вновь сойтись. Четыре месяца назад они сыграли такую долгожданную свадьбу.

При этом недавно в СМИ начала распространяться информация, что звездная чета на грани развода. Инсайдеры сообщают, что мамы знаменитостей не ладят, что и "подрывает" отношения Аффлека и Лопес.

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