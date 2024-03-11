Она получила немало комплиментов за свой наряд.

В Лос-Анджелесе прошла 96-я премия "Оскар" Американской киноакадемии. Для этого события звезды всегда выбирают лучшие наряды.

Так актриса Лиа Льюис, которая была голосом главной героини мультфильма "Стихии" и играла в фильме "Джордж", тоже не была исключением. Она появилась на "Оскаре" в роскошном розовом платье от украинского бренда "Lever Couture".

Актриса дополнила свой образ нежными минималистичными украшениями и активно позировала перед камерами, собирая множество комплиментов.

Видео дня

Что известно о платье от украинского бренда

"Lever Couture" был основан украинским дизайнером из Одессы Лесей Верлингьери. Бренд также работает в Лос-Анджелесе.

Розовое платье, которое увидели на "Оскаре", впервые было представлено в коллекции "Lever Couture" в 2023 году на неделе моды в Нью-Йорке. Оно называется "Скорость эмоций". Наряд создан из наслоения лент из полупрозрачного материала и имеет небольшой шлейф.

Кстати, Лиа Льюис не первая звезда, которая выбирает на самую престижную кинопремию мира платье от украинского бренда. В 2023 году на "Оскаре" нигерийская певица Tems тоже была в наряде от "Lever Couture". А ранее украинские дизайнерские вещи были замечены на Леди Гаге, Хайди Клум, Дженнифер Лопес и других знаменитостях.

Напомним, ранее стало известно, что актриса Эмма Стоун оконфузилась на "Оскаре". В ее платье разошлась молния.

Вас также могут заинтересовать новости: