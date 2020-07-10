Ароматно-сочный пирог с капустой: как приготовить невероятно вкусную выпечку

Аппетитный пирог с хрустящей корочкой – перед такой выпечкой просто невозможно устоять!

Свежеиспеченный румяный пирог с капустой – это невероятно вкусно!

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Готовится такая выпечка из дрожжевого, слоеного, или жидкого теста (в таком случае получится заливной пирог с капустой).

Начинкой для этого пирога, конечно же, является капуста. Обычно для наполнения пирога берется белокочанная капуста. Использовать можно как свежую, так и квашеную капусту. Пироги со свежей капустой будут сладковатые, с квашеной – будут иметь характерную кислинку.

Капуста также прекрасно сочетается с грибами, мясом, овощами и другими продуктами.

Заливной капустный пирог

Капуста белокочанная (молодая) - 500 г

Яйцо куриное - 3 шт.

Сметана - 5 ст. л.

Майонез - 3 ст. л.

Мука - 6 ст. л.

Соль - 0,5 ч. л.

Разрыхлитель теста - 2 ч. л.

Укроп - 0,5 пучка

Кунжут (для посыпки)

Капусту нашинковать, подсолить и слегка обмять. Добавить мелко нарезанную зелень.

Яйца взбить в однородную массу. Добавить, сметану, майонез, муку, соль, разрыхлитель и замесить тесто.

Форму смазать сливочным маслом, вылить часть теста. Выложить на тесто капусту. Сверху залить оставшимся тестом и посыпать кунжутом.

Отправить форму в разогретую до 180°С духовку, выпекать в течение 30 минут до образования золотистой корочки.

Пирог с капустой из слоеного теста

Слоеное тесто - 500 г

Капуста белокочанная - 600 г

Яйца - 4 шт. (+ яичный желток для смазывания)

Зелень - 20 г

Сливочное масло - 70 г

Сахар - 1 ч.л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Яйца залить холодной водой и поставить варить на небольшой огонь. Варить около 10 минут, затем остудить, залив холодной водой.

Капусту мелко нарезать.

Сковороду разогреть, растопить на ней сливочное масло. Выложить капусту, накрыть сковороду крышкой. Жарить капусту, изредка перемешивая, на небольшом огне около 15-20 минут, она должна стать мягкой.

Яйца очистить от скорлупы и порезать достаточно крупными кубиками. Зелень мелко порезать.

В большую миску положить капусту, яйца, зелень, добавить соль, перец и сахар. Хорошо перемешать. Попробовать на соль, при необходимости досолить.

Слоеное тесто развернуть на столе, присыпанном мукой. Должен получиться прямоугольник, 60 на 40 см. Толщина слоя около 5 мм. Выложить в центр прямоугольника начинку, отступив от края по 10 см. Разровнять начинку.

Загнуть края к центру, накрывая начинку. Защипнуть шов и подогнуть тесто.

Противень застелить пекарской бумагой. Выложить на него пирог швом вниз. Из остатков теста можно вырезать украшения. Сделать отверстия в центре пирога для выхода пара.

Желток взбить, можно добавить немного воды или молока. Смазать верх пирога при помощи кисточки. Можно посыпать кунжутом. Выпекать пирог около 30 минут в предварительно разогретой духовке при температуре 190°С до румяной корочки.

Пирог с капустой, яйцами и зеленью

Для теста

Мука - 200 г

Соль - 5 г

Сода - 1/4 чайной ложки

Масло растительное - 60 г

Сметана (20%) - 100 г

Для начинки

Капуста белокочанная - 200 г

Яйца куриные (вареные) - 4 шт.

Укроп - 10 г

Лук зеленый - 10 г

Сметана - 60 г

Соль - по вкусу

Перец черный - по вкусу

Сыр твердый - 50 г

Для украшения

Кунжут - 5 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Муку просеять и смешать со всеми ингредиентами. Замесить мягкое, однородное тесто, которое не будет липнуть к рукам. Завернуть его в пакет и убрать в холодильник отдохнуть.

Приготовление начинки. Капусту мелко нашинковать, яйца нарезать мелкими кубиками, зелень измельчить. Капусту залить кипятком и оставить минут на 5-10. Для молодой будет достаточно 5 минут, для старой 10 минут.

Капусту хорошо отжать и смешать с яйцами, зеленью, сметаной, посолить и поперчить по вкусу.

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Тесто раскатать на пергаменте, на котором оно будет выпекаться. И тесто, и бумагу хорошо присыпать мукой. Раскатать круг примерно 28 см в диаметре. Выложить на него начинку, разровнять и оставить свободный край в 2 сантиметра.

Загнуть края теста, подровнять руками, делая максимально ровный круг. Присыпать сверху натертым сыром. Края смазать взболтанным яйцом, или можно просто молоком. По желанию пирог можно присыпать семенами кунжута.

Выпекать в заранее разогретой до 170°С духовке примерно 25 минут (лучше ориентироваться на свою духовку). Дать испеченном пирогу остыть и можно угощаться.

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