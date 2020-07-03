Вкуснейшие налистники: как приготовить аппетитное блюдо
Румяные налистники – вкусная и идеальная выпечка для чаепития!
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Представляют они собой блины с начинкой, завернутые рулетиком или конвертиком. Блины для налистников тонкие и эластичные. А тесто для них может быть приготовлено на воде, молоке или кефире.
Начинка для налистников может быть разной. Однако классические налистники – это налистники с творогом. Также часто готовят налистники с мясом. В зависимости от наполнения подают их с разными соусами, вареньем, сметаной, соусом или просто с горячим растопленным сливочным маслом.
Блинчики с творогом
- Яйца - 1 шт.
- Сахар - 1 ст.л.
- Молоко - 2 ст.
- Мука - 2 ст.
- Соль - 1 ч.л.
- Вода - 1 ст.
Для начинки
- Творог - 500 г
- Яйца - 3 шт.
- Сливочное масло - 200 г
- Сахар - по вкусу
Добавить в просеянную муку соль и сахар, тщательно перемешать. В другую емкость налить теплое молоко, добавить одно яйцо и растительное масло. Смешать две емкости между собой и оставить тесто отдохнуть на 2 часа.
Как истечет указанное время, добавить в тесто немного воды. А тем временем приготовить начинку: взять творог, сахар и яйца, взбить их в кремообразную массу (по желанию добавить ванилин).
Жарить блинчики на среднем огне на сковороде, смазанной растительным маслом.
На каждый налистник выложить столовую ложку начинки. Класть ее в центр блина и размазывать по всей поверхности. Свернуть блин в трубочку.
Все получившиеся налистники выложить в емкость. Поместить между ними кусочки сливочного масла. Щедро посыпать налистники сахаром. Нагреть духовку до 50°С и отправить блины в нее на 2-3 часа. А потом можно лакомиться вкусными налистниками со сметаной, вареньем, сгущенным молоком или какой-то другой любимой поливкой.
Налистники с мясом
- Мука - 1 ст.
- Молоко - 0,5 л
- Яйца - 3 шт.
- Лук - 1 шт.
- Фарш - 500 г
- Масло сливочное - 100 г
- Соль - щепотка
- Перец - щепотка
В миску вбить яйца, добавить чуть подтаявшее сливочное масло, и взбивать венчиком до однородного состояния. Долить молоко, немного посолить и опять перемешать. Затем понемногу всыпать муку, не прекращая помешивания.
Когда тесто станет однородным, на сковороде поджарить блинчики с двух сторон. Сложить стопкой, чтобы остыли.
Приготовление начинки. При необходимости разморозить фарш, лук почистить и измельчить в блендере или мелко порезать ножом. Обжарить лук и фарш на сковороде до готовности, поперчить и посолить по вкусу.
На каждый блинчик выложить начинку, и свернуть его конвертиком.
Налистники можно подавать сразу, или можно сложить их в кастрюльку, и еще несколько минут подержать в духовке или на плите, добавив сливочное масло – тогда они станут еще более мягкими и ароматными.
Блинчики с печенью и грибами
- Мука - 200 г
- Сыворотка - 600 мл
- Яйца - 2 шт.
- Растительное масло - 3 ст.л.
- Сахар - 1,5 ст.л.
- Соль - 0,5 ч.л.
Для начинки
- Куриная печень - 400 г
- Шампиньоны - 300 г
- Лук - 1 шт.
- Морковь - 1 шт.
- Растительное масло - 30 мл
- Соль, острый перец - по вкусу
Взбить яйца с сахаром и солью. Влить около 150 мл сыворотки, всыпать муку. Сначала замешать густое однородное тесто. Затем развести его оставшейся сывороткой в конце влить растительное масло. В результате получится жидкое блинное тесто.
Выпекать тонкие блины на раскаленной сковороде, складывать их стопкой. Чтобы края не ломались, следует держать испеченные блины под крышкой.
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Параллельно приготовить начинку. В другой сковороде спассеровать лук, через пару минут добавить нарезанный стружкой морковь. Смесь должна смягчиться, но сохранить сочность.
Порубить грибы, куриную печень нарезать небольшими фрагментами. Добавить их в сковородку. Помешать, приправить солью с перцем, тушить около 7-10 минут.
Выложить начинку на каждый блин, свернуть. Подавать налистники с печенью и грибами, предварительно обжарив до румяной корочки.
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