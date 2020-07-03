Вкуснейшие налистники: как приготовить аппетитное блюдо

Приготовленные домашние налистники обладают неповторимым вкусом и ароматом.

Румяные налистники – вкусная и идеальная выпечка для чаепития!

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Представляют они собой блины с начинкой, завернутые рулетиком или конвертиком. Блины для налистников тонкие и эластичные. А тесто для них может быть приготовлено на воде, молоке или кефире.

Начинка для налистников может быть разной. Однако классические налистники – это налистники с творогом. Также часто готовят налистники с мясом. В зависимости от наполнения подают их с разными соусами, вареньем, сметаной, соусом или просто с горячим растопленным сливочным маслом.

Блинчики с творогом

Яйца - 1 шт.

Сахар - 1 ст.л.

Молоко - 2 ст.

Мука - 2 ст.

Соль - 1 ч.л.

Вода - 1 ст.

Для начинки

Творог - 500 г

Яйца - 3 шт.

Сливочное масло - 200 г

Сахар - по вкусу

Добавить в просеянную муку соль и сахар, тщательно перемешать. В другую емкость налить теплое молоко, добавить одно яйцо и растительное масло. Смешать две емкости между собой и оставить тесто отдохнуть на 2 часа.

Как истечет указанное время, добавить в тесто немного воды. А тем временем приготовить начинку: взять творог, сахар и яйца, взбить их в кремообразную массу (по желанию добавить ванилин).

Жарить блинчики на среднем огне на сковороде, смазанной растительным маслом.

На каждый налистник выложить столовую ложку начинки. Класть ее в центр блина и размазывать по всей поверхности. Свернуть блин в трубочку.

Все получившиеся налистники выложить в емкость. Поместить между ними кусочки сливочного масла. Щедро посыпать налистники сахаром. Нагреть духовку до 50°С и отправить блины в нее на 2-3 часа. А потом можно лакомиться вкусными налистниками со сметаной, вареньем, сгущенным молоком или какой-то другой любимой поливкой.

Налистники с мясом

Мука - 1 ст.

Молоко - 0,5 л

Яйца - 3 шт.

Лук - 1 шт.

Фарш - 500 г

Масло сливочное - 100 г

Соль - щепотка

Перец - щепотка

В миску вбить яйца, добавить чуть подтаявшее сливочное масло, и взбивать венчиком до однородного состояния. Долить молоко, немного посолить и опять перемешать. Затем понемногу всыпать муку, не прекращая помешивания.

Когда тесто станет однородным, на сковороде поджарить блинчики с двух сторон. Сложить стопкой, чтобы остыли.

Приготовление начинки. При необходимости разморозить фарш, лук почистить и измельчить в блендере или мелко порезать ножом. Обжарить лук и фарш на сковороде до готовности, поперчить и посолить по вкусу.

На каждый блинчик выложить начинку, и свернуть его конвертиком.

Налистники можно подавать сразу, или можно сложить их в кастрюльку, и еще несколько минут подержать в духовке или на плите, добавив сливочное масло – тогда они станут еще более мягкими и ароматными.

Блинчики с печенью и грибами

Мука - 200 г

Сыворотка - 600 мл

Яйца - 2 шт.

Растительное масло - 3 ст.л.

Сахар - 1,5 ст.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Для начинки

Куриная печень - 400 г

Шампиньоны - 300 г

Лук - 1 шт.

Морковь - 1 шт.

Растительное масло - 30 мл

Соль, острый перец - по вкусу

Взбить яйца с сахаром и солью. Влить около 150 мл сыворотки, всыпать муку. Сначала замешать густое однородное тесто. Затем развести его оставшейся сывороткой в конце влить растительное масло. В результате получится жидкое блинное тесто.

Выпекать тонкие блины на раскаленной сковороде, складывать их стопкой. Чтобы края не ломались, следует держать испеченные блины под крышкой.

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Параллельно приготовить начинку. В другой сковороде спассеровать лук, через пару минут добавить нарезанный стружкой морковь. Смесь должна смягчиться, но сохранить сочность.

Порубить грибы, куриную печень нарезать небольшими фрагментами. Добавить их в сковородку. Помешать, приправить солью с перцем, тушить около 7-10 минут.

Выложить начинку на каждый блин, свернуть. Подавать налистники с печенью и грибами, предварительно обжарив до румяной корочки.

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