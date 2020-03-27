Венгрия вводит положение комендантского ограничения

На улицу можно будет выходить с целью выполнения профессиональных задач или посещения рынков, магазин и аптек.

Венгрия с 28 марта для всех граждан вводит положение комендантского ограничения в связи с противодействием распространению коронавируса. Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 27 марта Об этом сообщает Посольство Украины в Венгрии в социальной сети Facebook. "С 28 марта в Венгрии на две недели вводится положение комендантского ограничения", - говорится в сообщении. Украинские дипломаты просят обратить внимание на следующие требования: покидать помещение разрешается только с целью выполнения профессиональных задач или удовлетворения насущных жизненных потребностей - можно будет посещать рынки, продуктовые магазины и аптеки; в общественных местах и при выходе на улицу следует соблюдать расстояние в 1,5 метра, несоблюдение данного требования будет считаться правонарушением; пожилые люди могут посещать продуктовые магазины, аптеки и рынки только с 9:00 до 12:00, другие лица в течение этого времени должны избегать посещения этих мест; а также в определенных случаях штраф может достигать 50 тыс. форинтов (около $150). Читайте также: Симптомы коронавирус - как отличить от гриппа или простуды

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