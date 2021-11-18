В Черниговской области завершается ремонт двух участков общей протяженностью 15 км трассы Т-25-19 Холмы – Авдеевка – Оболонье.

Дорогу восстановили впервые за 50 лет, сообщила Facebook-страница Укравтодора.

Как отметили в Укравтодоре, в этом году программа Президента Владимира Зеленского "Большая стройка" охватила 3 ​​км трассы вблизи села Авдеевка и 12 км между селами Хлопьяники и Холмы. Сейчас на всех 15 км устроено новое покрытие.

Кроме этого, была укреплена основа дороги. Подрядчики также отремонтировали три искусственных постройки и водопропускные трубы, обустроили пешеходные дорожки, съезды и площадки для остановки транспорта.

На дороге уже завершено нанесение разметки, установка дорожных знаков, барьерного ограждения, направляющих столбиков. На пешеходных переходах установлено автономное освещение.

"Дорога Т-25-19 – маршрут, соединяющий новообразованные Корюковский и Новгород-Северский районы Черниговской области. Это транспортный коридор в опорные больницы и учебные заведения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что одной из задач программы "Большая стройка" является создание безопасных дорог, по которым скорая помощь или полицейское авто могут быстро доехать на вызов. По программе Президента Зеленского планируется до конца 2024 года обновить в Украине около 24 тысяч километров дорог.

Автор: Григорий Бондарь