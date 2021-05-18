Глава Укравтодора Александр Кубраков после поездки в Харьковскую, Донецкую и Луганскую области сообщил, что до недавнего времени из этих трех регионов худшие дороги были в Луганской области. За последние 10 лет суммарно на Луганщине было обновлено лишь 132,9 км. В то же время за 2020-2021 годы в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" Укравтодор отремонтирует в этой области в 4 раза больше.

Он напомнил, что в прошлом году в приоритете "Большой стройки" была 125-километровая дорога от КПП Станица Луганская в Северодонецк - основной путь, которым пользуются украинцы с временно оккупированных территорий к свободной Украине.

В 2021 году в Донецкой и Луганской областях Укравтодор продолжает обновлять дороги по маршрутному принципу – Лисичанск-Бахмут, Покровск-Бахмут, Старобельск-Новоайдар, дорогу Н-26 от Сватово до Старобельска и Беловодска. Также в прошлом году здесь завершили ремонт 68 км Н-26, а на 2021 год есть план обновить еще 100 км до границы с Россией в Меловом.

В Донецкой области в 2020 году, кроме дорог, был фокус на мостах, разрушенных войной. А в этом году Укравтодор начинает масштабный проект на М-14 Одесса - Мелитополь - Новоазовск на маршруте от Запорожской области в Мариуполь.

Кроме того, в рамках Национальной программы восстановления мостов будут обновлены 12 искусственных транспортных сооружений. Также в Авдеевке Укравтодор планирует принять на баланс часть дороги, которая имеет критическое значение для местных жителей и военных.

"Возвращались в Харьков через Славянск и Краматорск. Наблюдая за ремонтами на Востоке, остро понимаешь цель "Большой стройки" - сшить Украину", - добавил Кубраков.

Напомним, ранее координатор программы Владимира Зеленского "Большая стройка", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко рассказал как происходит создание объездной дороги вокруг Днепра. Ко Дню независимости планируют открыть Южный обход, а вскоре начнут работать и над Северным обходом.

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Автор: Иван Бойко