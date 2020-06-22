В Минэкономики сорвали заседание торговой комиссии, которая должна была защитить украинский топливный рынок от российской экспансии

Источники УНИАН в комиссии сообщили, что замминистра экономического развития Тарас Качка пытался договориться с членами комиссии о подписании ими опасных для Украины решений без фактического проведения заседания.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства не знают, состоялось ли сегодня заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, которая планировала принять решение о нецелесообразности возбуждения антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ.

Сегодня, 22 июня, должно было состояться заседание Межведомственной комиссии по международной торговле, на котором должна была быть рассмотрена жалоба ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча" о возбуждении и проведении антисубсидиционного расследования относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации, отчет и выводы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства о результатах проведения антисубсидиционной процедуры относительно импорта в Украину отдельных продуктов переработки нефтяного сырья (дизельного топлива и сжиженного газа) происхождением из Российской Федерации. Согласно проекту решения, который есть в распоряжении УНИАН, комиссия планировала отказаться от проведения расследования, открыв дорогу российской экспансии на украинский топливный рынок.

Однако, к концу дня на официальном сайте комиссии так и не появилось информации о том, состоялось ли заседание.

УНИАН обратился к заместителю министра развития экономики, первому заместителю главы комиссии Тарасу Качке с вопросами о том, состоялось ли заседание, и какие решения на нем были приняты.

Однако, замминистра отказался общаться с прессой.

«Я думаю, что стоит обратиться в пресс-службу с соответствующим запросом, спасибо», - почему-то сказал Качка.

После этого УНИАН обратился к пресс-секретарю Минэкономразвития Алене Солохе с аналогичным вопросом, однако, ответа также мы не получили.

«Сейчас, к сожалению, не могу сказать. Это, наверное, можно будет уточнить только утром. Нет информации, к сожалению», - ответила она.

Как выяснилось, Солоха не владеет информацией о том, состоялось ли заседание комиссии.

В то же время, источники УНИАН в Межведомственной комиссии по международной торговле сообщили, что упомянутый выше замминистра Тарас Качка пытался договориться с членами комиссии о подписании ими опасных для Украины решений без фактического проведения заседания.

Напомним, 21 января 2020 года три национальных товаропроизводителя - ПАО "Укртатнафта", ПАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча" - подали совместную жалобу по внедрению компенсационных мер в отношении российского импорта субсидированного дизельного топлива и сжиженного газа. Также ПАО "Укртатнафта" выступила с инициативой отменить льготы на сжиженный газ, который в основном импортируется из РФ". 18 июня "Укртатнафта" выступила с резким заявление в адрес "защитников" российского импорта топлива. В компании подчеркнули, что национальные товаропроизводители настаивают на защите только от российского импорта. Это не касается импорта из Беларуси, Литвы, Польши, танкерных поставок, которые осуществляют все участники рынка. Кроме того, в заявлении отмечается, что рынок конкурентный и цены будут стабильные.

Также в компании отмечают, что факт нелегитимного субсидирования производителей в РФ был доказан.

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