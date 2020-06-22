Первый в истории виртуальный пресс-тур на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича (фоторепортаж)

«Метинвест» 18 июня провел первый в истории виртуальный пресс-тур на Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича, в ходе которого сотрудники предприятия показали, как проходит реализация крупнейших в истории страны экологических проектов по модернизации комбината и предоставили детальную информацию о тонкостях реализации таких проектов. В пресс-туре приняли участие топ-менеджеры компании и генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков, а также журналисты ведущих СМИ страны, а сама трансляция была выполнена с помощью программы Microsoft Teams.

Первые несколько минут задали тон всему пресс-туру. Организаторы запустили видеоинсталляцию Art Of Steel, в которой под динамическую музыку и яркий видеоряд демонстрируется весь процесс производства стали в Украине.

Затем слово взял директор департамента медиа коммуникаций группы «Метинвест» Владимир Равинский, который впоследствии и модерировал встречу. Он вкратце рассказал, что нам, журналистам, предстоит увидеть, представил главных спикеров и в целом объяснил, как будет протекать работа в таком необычном формате, ведь ранее в Украине подобного не проводилось.

В специальном чате журналисты могли задать свои вопросы, которые затем модератором озвучивались представителям компании.

Первым, кто встретил работников СМИ на комбинате, стал генеральный директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко.

Он рассказал о крупнейшем экологическом проекте по модернизации аглофабрики на комбинате - реконструкции газоочистных сооружений. Реализация этого проекта позволит достичь современных европейских экологических стандартов.

Шевченко сообщил, что в данную модернизацию было инвестировано 150 миллионов долларов, а сама реализация проекта продолжается уже 7 лет и к концу этого должна быть завершена. В частности, на ММК имени Ильича выполнили все монтажные работы, но не могут завершить проект без специалистов из Италии, которые не могут приехать из-за пандемии коронавируса.

По его словам, после завершения проекта выбросы в окружающую среду будут снижены на 90 процентов, а в городе Мариуполь уровень запыленности будет снижен на треть. При этом ранее 80 процентов от всех выбросов комбината образовывалось именно на аглофабрике.

Сотрудник комбината продемонстрировал, как выглядит первая ступень очистки газов, которая отвечает за первоочередную полномасштабную очистку от пыли. Поставщиком этого высокотехнологичного оборудования является крупная итальянская компания Termokimik, ведущий производитель оборудования для промпредприятий в сфере охраны окружающей среды.

В свою очередь Шевченко провел экскурсию по главному посту управления газоочисткой агломашин комбината, показав работу современного оборудования по управлению газоочистным комплексом.

Директор ММК имени Ильича Тарас Шевченко также рассказал о втором не менее важном экологическом проекте - строительстве современной газоочистной системы на доменной печи №3 комбината, что также позволит сократить выбросы в окружающую среду до европейских стандартов.

Он отметил, что в этот проект инвестировано порядка 31 миллионов долларов. Строительные и монтажные работы были начаты буквально осенью прошлого года. На сегодняшний день проходят финишные операции по пусконаладочным работам, и эта установка также уже работает в тестовом режиме.

Журналистам наглядно показали, как работает новая аспирационная установка на доменной печи №3.

На фото ниже - «сердце» аспирационной установки – мощный дымосос, который через рукавный фильтр вытягивает пыль с литейного двора.

Сама аспирационная установка, простыми словами, - это огромный пылесос. Установленная на комбинате установка имеет 14 секций современных рукавных фильтров, которые не пропускают пыль с литейного завода.

В этом помещении находятся бункеры, где собирается пыль с фильтров.

Впоследствии всю собранную пыль переработают и вернут в производство.

Зеленые огоньки свидетельствует о том, что установка работает и полностью исправна.

Директор по капитальному строительству и инвестициям ММК имени Ильича Алексей Харин наглядно показал, как выглядят рукавные фильтры, установленные на доменной печи №3.

Предприятие планирует к концу 2021 года оснастить такими же установками все остальные доменные печи комбината.

После того, как журналисты задали все интересующие их вопросы сотрудникам комбината к онлайн пресс-туру присоединился генеральный директор группы «Метинвест» Юрий Рыженков, который в течение 40 минут общался с прессой.

Рыженков отметил, что «Метинвест» прошел проверку на адаптивность к непредвиденным ситуациям в виде распространения коронавирусной инфекции (COVID-19). Компания рассчитывает выполнить план по производству стали на 2020 год, несмотря на кризис. Также «Метинвест» не планирует сокращение инвестиционной программы.

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